"إيكواس" تهدد بالتدخل عسكريا في غامبيا



أعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" مارسيل آلان دي سوزا أن القوات السنغالية على أهبة الاستعداد للتدخل في غامبيا في حال رفض الرئيس يحيي جامى ترك السلطة شهر يناير المقبل .



وقال دي سوزا - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه تم اختيار السنغال لتقود العمليات في غامبيا لتحقيق رغبة الشعب الغامبي إذا لزم الأمر .



وأضاف دي سوزا أن الرئيس جامى لديه مهلة حتى ال 19 من يناير المقبل لتطبيق ما تم التوصل إليه مع الوسطاء، محذرا أنه "إذا لم يرحل فستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للتدخل لتحقيق رغبة الشعب الغامبي ".



وتابع رئيس مفوضية "الايكواس" قائلا إنه "تم اختيار السنغال من قبل نظرائها لقيادة هذه العمليات، على الرغم من أننا لا نرغب في بدء هذا الصراع ".



وكان الرئيس يحيي جامى قال في وقت سابق إنه ليس جبانا، موضحا أن "الايكواس" ليس لديها سلطة التدخل في هذا الأمر .



و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدد أمس الخميس دعوته رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحيى جامع إلى نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب بطريقة سلمية ومنظمة .



وجاءت الدعوة أثناء اجتماع الأمين العام الاممي مع مندوب غامبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي انتهت فترة ولايته مامادو تانجارا لبحث الوضع السياسي الآخذ في التدهور.



ورفض يحي جامي نتائج الانتخابات التي جرت في أول من ديسمبر، ودعا إلى إعادة التصويت مرة أخرى وذلك بعد أسبوع من قبوله للهزيمة بشكل مبدئي.

