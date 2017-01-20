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"إيكواس" يمدد مهلته لأربع ساعات أخرى


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 13:45



"إيكواس" يمدد مهلته لأربع ساعات أخرى
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مددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" مهلتها لأربع ساعات أخرى من أجل إفساح المجال للمبادرة الموريتانية-الغينية لحل الأزمة السياسية في غامبيا بالطرق السلمية.
 
وكانت مهلة "إيكواس" التي بدأت مساء أمس الخميس تنتهي منتصف اليوم الجمعة، فيما تم تمديدها حتى الرابعة من مساء نفس اليوم.
 
وقد علقت "إيكواس" عمليتها العسكرية لإفساح المجال أمام حل سلمي للأزمة، وذلك بعد أن عبرت قواتها الحدود السنغالية-الغامبية.
 
ويجري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي، مباحثات مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي في بانجول، وذلك من أجل إقناعه بالتوصل لحل سلمي ينهي الأزمة.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, إيكواس, عزيز, غامبيا


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