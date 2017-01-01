ابيدجان: تعادل بين المغرب والسينغال في الألعاب الفرنكوفونية





انتهت مباراة التي جمعت مساء أمس الإثنين بأبيدجان المنتخب الأولمبي المغربي بنظيره السينغالي بتعادل سلبي في إطار الدورة الثامنة للألعاب الفرنكفونية .



وأبان لاعبو المنتخبين خلال مجريات المقابلة عن روح قتالية كبيرة، وتقارب في الأداء، فيما تميز المنتخب السينغالي بالتنظيم الجيد، دون أن يتمكن أي منتخب من تغيير النتيجة طوال مدة المباراة.



وخاض المنتخب المغربي أول مباراة له في إطار المنافسات الفرنكوفونية بعد إلغاء مباراة السبت الماضي التي كان مقررا أن تجمعه مع نظيره الغابوني.

ويوجد المنتحب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السينغال، والغابون، وجزر الموريس.



و أشاد مدرب المنتخب المغربي "مارك كريستيان" بعد المباراة بالأداء المتميز للاعبيه وتنظيمهم ، معبرا عن أسفه لصعوبة تغيير نتيجة المباراة على الرغم من الأداء الملحوظ للاعبين على أرضية الملعب وروحهم الرياضية.



وانطلقت الدورة الثامنة للالعاب الفرانكفونية يوم السبت الماضي، في ابيدجان بكوتديفوار بمشاركة الدول المنضزية تحت لواء الفرانكفونية، وتستمر إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري.

