اتحاد أطباء الأسنان العرب ينتخب ولد ابراهيم أمينا عاما للمغرب العربي





انتخب اتحاد أطباء الأسنان العرب يوم الأربعاء الماضي بالقاهرة رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا محمد المصطفي ولد إبراهيم أمينا عاما للاتحاد مكلفا بالمغرب العربي.





وقالت نقابة أطباء الأسنان في موريتانيا في بيان صحفي إن اتحاد أطباء الأسنان العرب اختار خلال الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في مصر بالإجماع نقيب أطباء الأسنان في موريتانيا محمد المصطفى ولد ابراهيم، "بعد اختيار النقيب نائبا أولا لرئيس الاتحاد المغاربي خلال الجمعية العمومية الشهر المنصرم والتي انعقدت بمراكش".





وأضافت النقابة أنها تتقدم بالشكر الجزيل لجميع الدول العربية المشاركة على دعمهم ومساندتهم لموريتانيا، "وخصوصا دول الاتحاد المغاربي التي لعبت دورا كبيرا وأعطت مثالا في الاتحاد قل نظيره، وكما نشكر جمهورية السودان الشقيقة على موقفها المبدئي".

