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اتحاد طلابي يختتم أسبوعه الثقافي والرياضي بنواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 27 ماي 2017 - 17:36



اتحاد طلابي يختتم أسبوعه الثقافي والرياضي بنواكشوط
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اختتم اﻻتحاد العام للطلاب الموريتانيين أمس الجمعة في انواكشوط أسبوعه الثقافي والرياضي فى نسخته الثالثة، بمشاركة مجموعة من الطلاب والدكاتره من مختلف مؤسسات التعليم العالي.
 
وقال اﻷمين العام  للإتحاد الخليل ولد محمد الحافظ  إن الأسبوع الثقافي الرياضي شهد إقبالا كبيرا  "حيث شارك فى كرة القدم 40 فريقا من كافة المؤسسات وتنفاس العشرات فى مسابقة الشطرنح، والعشرات فى المسابقة الكبرى للسيرة النبوية".
 
 وأضاف ولد محمد الحافظ أن الاتحاد حقق مجموعة من الإنجازات فى التعليم العالي بالتعاون مع شركائه، من بينها إعادة أربع مائة منحة للطلاب فى الداخل خلال السنة المنصرمة، وتوفير سيارة إسعاف للمركب الجامعي الجديد، والنقل بشكل جزئي لكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية، والمعهد الجامعي المهني، ومعهد اللغات.


الكلمات المفتاحية : ثقافة, رياضة, طلاب
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