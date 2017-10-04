اتحاد طلابي يدعو إلى إنهاء بقية وحدات المركب الجامعي



دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا اليوم الأربعاء إلى إنهاء بقية وحدات المركب الجامعي وخاصة الحي الجامعي(طلاب – طالبات) وحل مشكل النقل المزمن و تحسين خدمات المطعم الجامعي مع ضمان المعايير الصحية المطلوبة.



وطالب الاتحاد فى بيان له بمناسبة العام الجامعي الجديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتراجع عن القرارات "الجائرة" بقطع المنح الطلابية في الداخل والخارج وإلغاء التمثيل الطلابي في اللجنة الوطنية للمنح، وصرف المساعدة الاجتماعية المقطوعة للعام الثالث على التوالي، حسب البيان.



وشدد البيان على ضرورة تعميم الماستر على كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني وفتحها في جميع التخصصات، ومراعاة المعايير الأكاديمية العالمية في التمكين من الولوج إليها.



وطالب باجراء مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن ملاءمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، مع توفير كادر بشري وضمان تكوين فعال للطلاب، فضلا عن تحديث المكتبات وتوفير مكتبات ألكترونية و تشجيع حقيقي لمنظومة البحث العلمي عبر مضاعفة العلاف المالي المخصص لها.



وشدد الاتحاد على ضرورة إنهاء مشاكل الطلاب الموريتانيين في الخارج وإجراء انتخابات تمثيل الطلاب في مجلس إدارة الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم في مراكز القرار الجامعي.



ودعا الطلاب إلى إنهاء مظاهر العسكرة داخل الحرم الجامعي (كاميرات المراقبة، عمال الشركات الأمنية) والتوقف عن التضييق على الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي و توفير السكن الجامعي لطلاب جامعة العلوم الاسلامية بلعيون، وتحسين ظروف طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو على كافة الصعد، وفق البيان.