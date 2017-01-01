اتحاد طلابي يرفض قطع المنح والمساعدات الاجتماعية



طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتراجع عن اقتطاع المساعدات الاجتماعية والمنح الطلابية في الداخل و الخارج، مؤكدا أن هذا الإجراء "مرفوض".



ودعا الاتحاد في بيان وزعه اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء ما سماها "السياسة الأحادية في تدبير شأن التعليم العالي الوطني، والقرارات الارتجالية التي شلت المنظومة التعليمية بشكل كامل".



وأشار الاتحاد إلى أن ما وصفها بسياسة الشعارات "التي ينتهجها وزير التعليم العالي لم تعد تنطلي على أحد ولن تفلح في التغطية والتستر على ما تعانيه المنظومة العلمية من مشاكل بنيوية تتفاقم يوم بعد يوم"، وفق البيان.



وخلص الاتحاد الطلابي إلى التشديد على تمسكه بالنضال من أجل استرداد الحقوق والذود عن المكتسبات الطلابية المصانة.

