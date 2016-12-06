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اتحاد عمالي يضغط للحصول على مكاسب لعمال "اسنيم"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 08:47



اتحاد عمالي يضغط للحصول على مكاسب لعمال "اسنيم"
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 وجه اتحاد العمال الموريتانيين التابعين للشركة الوطنية للصناعة و المناجم "اسنيم" اليوم الثلاثاء جملة من المطالب إلى إدارة الشركة ، بعد تعافي الاقتصاد العالمي بفعل ارتفاع أسعار الحديد  ، داعيا إلى رد الجميل للعمال بعد الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي عاشوها بسبب الخطة التقشفية التي كانت تنتهجها الشركة.


وأوضح العمال خلال رسالة وجهوها إلى الإدارة التضحيات التي قاموا بها  ، طيلة الأزمة من أجل الخروج بالشركة إلى بر الأمان ، مطالبين بتطبيق اتفاق مايو 2014 القاضي في زيادة معتبرة للأجور والذي كان عدم تطبيقه السبب المباشر في الإضراب الطويل الذي شهدته الشركة ودام أكثر من شهرين .


وطالب العمال  خلال الرسالة بتعويضهم  7 رواتب إضافية 3 منها تدفع على راتب يناير القادم و 4 تدفع على راتب ابريل ، وإعادة العمال المفصولين ، ووضع خطة وصفوها بالمحكمة لضمان عدم نفاذ المواد الغذائية من المستودع الغذائي الخاص بالعمال ، وتعميم السلفات على العمال دفعة واحدة.

 
وقال  العمال إنهم  عاشوا أوضاعا  صعبة بفعل الخطة التقشفية التي فرضتها الإدارات المتعاقبة بحجة تقليص النفقات والتحكم في سعر الكلفة حسب تعبير الشركة والتي تسببت في قطع كل الامتيازات الإضافية على رواتب العمال.



الكلمات المفتاحية : اتحاد, سنيم, عمال


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