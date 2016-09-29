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الخميس 29 سبتمبر - 13:11
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اتحاد عمال الصحة يتفهم قرار اقتطاع الأجور


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 سبتمبر 2016 - 10:09



اتحاد عمال الصحة يتفهم قرار اقتطاع الأجور
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قال المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، إنه تفهم القرار الصادر عن الحكومة باقتطاع أجور وعلاوات موظفي القطاع الصحي، وذلك بعد لقاء جمع المكتب وزراء الصحة والوظيفة العمومية أمس الأربعاء.
 
وطالب المكتب بمراجعة الحكومة لقرار تطبيق الأثر الرجعي للبرنامج المندمج للوظيفة العمومية ومرسوم خاص بأجور وعلاوات الموظفين، قبل أن يحذر في بيان وزعه بالمناسبة من "المساس بالمكتسبات".
 
وعبر عمال الصحة عن صدمتهم من النتائج التي تبين أنها نتجت عن الشروع بتطبيق المرحلة التجريبية للبرنامج المندمج للوظيفة العمومية والمرسوم 82 – 2016 الخاص بالأجور وعلاوات الموظفين.
 
وقالوا إنهم بعد شرح الفنيين في المالية "تفهموا" أن ما قيم به "لم يكن لغرض الضرر بالعمال"، لكنهم في نفس الوقت يحذرون من "المساس بالمكتسبات".
 
وكشف العمال عن أن اقتطاع 15 في المائة من ممرضي الدولة والقابلات جاءت بسبب انتقالهم من السلك (ب) إلى (أ)، فيما يحتاج الاطباء المختصون لتأكيد انتقالهم من الطب العام إلى التخصص قبل استرجاع المقتطع منهم.
 
وأكدت الاتحاد أن اقتطاع مبلغ معتبر من لبيولوجيين الطبيين كان بحجة أنهم كانوا مصنفين كأطباء، غير أن تطبيق النظام الجديد وضعهم في مرتبة دون ذلك، أما اقتطاع علاوة الطبشور من أساتذة مدارس الصحة فجاء لأنهم غير مشمولين في المرسوم 82-2016 كمستفيدين من هذه العلاوة، وفقا لبيان عمال الصحة.
 


الكلمات المفتاحية : الأطباء, الصحة, الوظيفة العمومية, علاوات


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