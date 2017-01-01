اتفاقيات ب49 مليار أوقية بين موريتانيا والصندوق السعودي



وقعت موريتانيا اليوم الاثنين على ثلاث اتفاقيات قروض ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية ، تبلغ قيمتها حوالي 49 مليارأوقية ،للمساهمة فى تمويل عدة مشاريع تنموية فى موريتانيا.



ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق يوسف ابراهيم البسام.



وستساهم الاتفاقية فى تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط ومدينة ازويرات بمبلغ 375 مليون ريال سعودي ، ومشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة "كوندي" بمبلغ 37,5 مليون ريال, ومشروع إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (4) بمبلغ 93,75 مليون ريال سعودي.



وقال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف ابراهيم البسام إن توقيع هذه الاتفاقيات يعبر بجلاء عن الروابط الوثيقة بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية لدعم مشاريع التنمية وتوفير الرفاهية للشعب الموريتاني.



وشكر وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الصندوق السعودي للتنمية على القروض الميسرة التى منحها لموريتانيا، مذكرا بجميع المشاريع التى مولها الصندوق فى موريتانيا.



وأصبح عدد المشاريع الإنمائية التى يساهم الصندوق فى تمويلها 28 مشروعا بمنح وقروض بلغ إجماليها 2545 مليون ريال سعودي ، أي مايعادل حوالي 679 مليون دولار أمريكي .