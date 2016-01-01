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اتفاقيات تعاون بين المغرب والسنغال في مجال الزراعة و الصيد


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 11:08



اتفاقيات تعاون بين المغرب والسنغال في مجال الزراعة و الصيد
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وقعت المغرب والسنغال،أمس الاثنين،على  اتفاقيتي تعاون في مجالي الزراعة والصيد البحري، بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال والعاهل المغربي محمد السادس الذي يزور السنغال حاليا .
 

وتنص الإتفاقيتان على وضع آليات لدعم الأنشطة الزراعية الريفية الصغيرة في السنغال  وصيد الأخطبوط. 

 

وخلال حفل التوقيع، أوضح عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري المغربي، أن هذه الآليات تتمثل في إنشاء صندوق تمويلي بـ 4 ملايين يورو، من تمويل "بنك الائتمان الزراعي المغربي" ومجموعة "البنك الشعبي في المغرب" ومؤسسة "محمد السادس من أجل التنمية" من أجل دعم صغار المزارعين في السنغال. 

 

وأكد الوزير المغربي أن هذه الشراكة تتنزل ضمن التعاون الزراعي النشط بين المغرب والسنغال ، مشيرا إلى أن هذا النظام سيساعد المزارعين الصغار على الحصول على القروض وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي من شأنها أن تخدم مصلحة المجتمعات الريفية في السنغال ،وفق تعبيره.

 

وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، قال أخنوش إن بلاده ستقدم خبراتها لمساعدة السنغال على تطوير نشاط صيد الأخطبوط. 

 

ودار اجتماع مغلق بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس السنغالي وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة المغربية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

 

وقال العاهل المغربي في خطابه بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء" الذي ألقاه من العاصمة السنغالية داكار، بعد ساعات من وصوله إليها في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها، إن عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي، المنتظرة في يناير المقبل، "ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية".

 

وهذه هي أول مرة في تاريخ المغرب التي يلقي فيها الملك خطاب "المسيرة الخضراء" السنوي، من خارج المغرب، والذي يخلد ذكرى مسيرة شعبية سلمية، تم تنظيمها في 1975 .

 

وأضاف العاهل المغربي في خطابه: "المغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)".

 

وفي الـ18 من أكتوبر الماضي، بدأ الملك المغربي جولة خارجية في شرق إفريقيا، تعد الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكاً عام 1999.

 

واستهل العاهل المغربي الجولة بزيارة رواندا حيث وقع البلدان 19 اتفاقية، وتأجلت زيارته إلى أثيوبيا إلى وقت لاحق من الشهر الجاري.

 

وتعد الذكرى الـ 41 للمسيرة الخضراء الأولى من نوعها منذ تقدم المغرب بطلب إعادة الانضمام للاتحاد الإفريقي في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

  

 



الكلمات المفتاحية : المغرب, تعاون, سنغال


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