اتفاقيات "ضخمة" بين السعودية والولايات المتحدة



أعلن مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي عن عقود تسليح بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بقيمة 110 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض.



وقال المسؤول إن الاتفاق يشمل تجهيزات دفاعية وخدمات ويعزز قدرة المملكة "للمساهمة في مكافحة الإرهاب" في المنطقة.



وكانت قد انطلقت في قصر اليمامة بالرياض، صباح اليوم السبت، أعمال القمة السعودية-الأميركية بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب بحضور كبار مسؤولي البلدين.



في غضون ذلك وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات، وقالت شركة النفط الوطنية "أرامكو" السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي الصفقات مع جميع الشركات يتجاوز 200 مليار دولار، وإن العديد منها يستهدف توطين تصنيع منتجات كان يجري استيرادها.



وأبلغ الفالح المؤتمر "نريد من الشركات الأجنبية أن تنظر إلى السعودية كمنصة للتصدير إلى الأسواق الأخرى".



ومن بين الصفقات الموقعة، اليوم قالت جنرال إلكتريك إنها توصلت إلى اتفاقات قيمتها 15 مليار دولار تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار. وشملت الاتفاقات مجالات شتى من الكهرباء إلى الرعاية الصحية والنفط والغاز والتعدين.



وتقيم جاكبوز إنجنيرينج مشروعا مشتركا مع أرامكو السعودية لإدارة المشاريع في المملكة وستنقل مكديرموت انترناشونال بعض منشآتها لتصنيع السفن من دبي إلى مجمع جديد لبناء السفن ستشيده أرامكو في السعودية.

