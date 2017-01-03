اتفاقية اقتناء طائرة للموريتانية للطيران أمام البرلمان



ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتعلق باتفاقية خط ائتمان غير معزز، تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737 - 800 للشركة الموريتانية للطيران.



ووقعت الإتفاقية وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء بتاريخ 03 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية.



واستعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أمام اللجنة أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي يمكن أن تلعبه في تطوير الشركة الوطنية للطيران والنقل الجوي في بلادنا بصفة عامة، وفق تعبيره.

