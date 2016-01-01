اتفاقية باريس للمناخ تدخل حيز التنفيذ



دخل اتفاق باريس للمناخ اليوم الجمعة حيز التنفيذ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر المناخ الثاني والعشرين الذي ستحتضنه مراكش، حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلدا وقعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي .



وقالت باتريسيا إسبينوسا مسؤولة شؤون المناخ بالأمم المتحدة "هذه لحظة للاحتفال.. إنها أيضا لحظة للنظر للأمام بتقييم واقعي وإرادة متجددة بشأن المهمة التي أمامنا ."



كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55 فى المائة على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء، وحتى اليوم صادقت 97 من أصل البلدان الموقعة 192 على الاتفاق.



وتسعى اتفاقية باريس إلى تخلي الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري في النصف الثاني من القرن، والحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية.

