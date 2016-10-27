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اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ومعهد الصحافة بتونس


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 19:21



اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ومعهد الصحافة بتونس
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وقعت المدرسة الوطنية  للإدارة  والصحافة والقضاء  اليوم الخميس على اتفاقية للتعاون  الأكاديمي والعلمي   مع  معهد  الصحافة وعلوم الأخبار بتونس .
ووقع الإتفاقية عن المدرسة الوطنية مديرها العام   محمد ولد عبدالقادر ولد اعلاده   وعن الجانب التونسي رئيس جامعة منوبة شكري المبخوت   ومدير  معهد الصحافة  وعلوم  الاخبار منصف العياري .

و تهدف الإتفاقية حسب القائمين عليها إلى التنسيق بين البرامج التعليمية ومناهجها و دفع الدراسات الإعلامية في تونس وموريتانيا في اتجاه التعاون ،  لتكوين كفاءات وقدرات عالية في مجالي الإعلام والاتصال بما يتناسب والتحولات المهنية والتكنولوجية في هذا الميدان .

وتتص االاتفاقية الموقعة بين الطرفين  علي  توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي ودعمه بين المؤسستين عن طريق  إرساء قنوات للاتصال المستمر بينهما، واستقبال متبادل للطلبة وإدراجهم في الأسلاك الدراسية المناسبة ،وتبادل الأساتذة والمكونين.

كما يسعى الطرفان إلى تنظيم ورشات تدريبية ودورات تكوينية أساسية  مشتركة ، لتقديم  تصور لمشاريع بحوث  في مجال الإعلام والاتصال وتنفيذها ،بالإضافة  لتبادل الوثائق والمطبوعات والبحوث بين المؤسستين، و تنظيم زيارات دورية للطلبة والأساتذة.
 
وتشمل بنود  الاتفاقية   مجالات العمل والتعاون  في مجالات التكوين الأساسي والمستمر،والتأطير الأكاديمي،والنشر والإنتاج،الأنشطة العلمية.


الكلمات المفتاحية : تعاون, تونس, صحافة


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