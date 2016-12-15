اتفاقية تعاون ب 19 مليار أوقية بين ألمانيا وموريتانيا





وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس مع الحكومة الألمانية على اتفاقية تعاون بلغت 53 مليون يورو(19 مليار أوقية) مما يشكل زيادة معتبرة تجاوزت ضعف المبلغ الذي كان مخصصا للفترة المنصرمة.





وحسب ايجاز صحفي من وزارة الإقتصاد والمالية فان أعمال المشاورات الحكومية بين موريتانيا والحكومة الألمانية التي نظمت مطلع الشهر الجاري بنواكشوط أثمرت عن توقيع هذه الإتفاقية التي تعد تأكيدا على نجاح التعاون بين البلدين ، حسب البيان.







وتغطي هذه الاتفاقية فترة السنتين القادمتين وتشمل مجالات الصيد والمالية والزراعة والتنمية الحيوانية و التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد والتكوين المهني.





وتم توقيع الاتفاقية في ختام أعمال هذه المشاورات حيث وقع عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي وعن ألمانيا رئيسة بعثة وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بتينا هورستمان.

