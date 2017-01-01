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اتفاق بعد 10 أيام من تفاوض "سنيم" والعمال


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 20:30



اتفاق بعد 10 أيام من تفاوض "سنيم" والعمال
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انتهت مفاوضات شاقة بين إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" ومناديب عمالها، استمرت لعشرة أيام متواصلة، وتوصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق تضمن زيادة في الرواتب ومنح علاوات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وشهر رمضان الكريم.
 
وقال مصدر رفيع المستوى في إدارة الشركة لـ"صحراء ميديا" إن الاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة (الواحدة فجراً)، يأتي من أجل تجاوز نقطة زيادة الرواتب التي وردت في اتفاق موقع بين إدارة الشركة ومناديب العمال شهر مايو 2014.
 
وأشار المصدر إلى أن إدارة الشركة السابقة تعهدت آنذاك بزيادة معتبرة في الرواتب بعد انعقاد مجلس الإدارة في شهر سبتمبر 2014، وتكون تلك الزيادة سارية المفعول ابتداء من فاتح أكتوبر 2014، ولكن لم يتم الالتزام بهذه النقطة، وفق تعبيره.
 
وأوضح المصدر أن الطرفان اتفقا على أن تكون هنالك زيادة بنسبة 10 في المائة لرواتب جميع عمال الشركة عندما يصل السعر المتوسط للحديد في الأسواق العالمية إلى 90 دولار خلال ستة أشهر.
 
كما تضمن الاتفاق الجديد منح 3 رواتب أساسية للعمال العاديين (Les ouvriers)، ومنح راتبين أساسيين للعمال في الدرجة ما بين (أم 1) إلى (أم 3)، ودفع راتب ونصف أساسي للعمال في الدرجة ما بين (أم 4) إلى (أم 6)، بالإضافة إلى منح راتب واحد بالنسبة للأطر.
 
كما تم الاتفاق على إضافة عيد المولد النبوي الشريف إلى قائمة الأعياد التي يستفيد فيها العمال من دفعة مسبقة للعمال، كعيد الفطر وعيد الأضحى.
 
ونص الاتفاق على تقديم منحة لجميع عمال الشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتصل قيمة هذه المنحة إلى 50 ألف أوقية.
 
أما النقطة الأخيرة من الاتفاق فتنص على إرجاع تسعة عمال سبق أن فصلتهم إدارة الشركة إثر الاحتجاجات التي شهدتها عام 2014، وهو ما سيتم وفق المسطرة القانونية المعهودة.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, اقتصاد, سنيم, عمال, معادن, مناجم
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