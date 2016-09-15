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اتفاق جديد بين شركة "سنيم" ومناديب العمال


ازويرات - صحراء ميديا
الخميس 15 سبتمبر 2016 - 14:37



اتفاق جديد بين شركة "سنيم" ومناديب العمال
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توصلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) اليوم الخميس لاتفاق مع مناديب العمال يمنع وقوع خلافات في المستقبل بين الإدارة والعمال، على غرار ما حدث العام الماضي.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الاتفاق الجديد ينص على عقد اجتماع كل 15 يوماً بين المناديب ورئيس مصلحة المصادر البشرية في الشركة، من أجل التشاور.
 
كما نص على عقد اجتماع آخر كل ثلاثة أشهر بين مناديب العمال ومدير مقر الاستغلال في مدينة ازويرات، يعقد بالتزامن معه اجتماع آخر في مدينة نواذيبو مع مدير المصادر البشرية.
 
وفي الأخير يشير الاتفاق إلى أن اجتماعاً مع المدير العام للشركة سيتم عقده كل سنة، ولكن في الحالات الطارئة يمكن تعجيله عن موعده.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, سنيم, عمال


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