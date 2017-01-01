اتفاق شراكة بين موريتانيا ومجموعة الإيكواس





وقعت موريتانيا اليوم الاربعاء في العاصمة التوغولية لومي، اتفاق شراكة مع المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس"





وتم التوقيع بين موريتانيا والايكواس على هامش الملتقى الأمريكي الإفريقي السادس عشر لوزراء التجارة، وجاءت الشراكة بين الطرفين، بعد موافقة قمة رؤساء المجموعة في الرابع من شهر يونيو الماضي.



ووقعت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس الاتفاق مع الإيكواس بحضور رئيس المفوضية دسوزا.





كانت موريتانيا قد وقعت شهر مايو الماضي بنواكشوط مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، اتفاق ارتباط، يهدف الى تحقيق جملة المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.





ويغطي الاتفاق اربع مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي يبلغ عدد أعضائها خمسة عشر دولة.

