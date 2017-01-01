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اتفاق غيني-مصري لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 25 ماي 2017 - 19:17



اتفاق غيني-مصري لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
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اتفق الرئيس الغيني ألفا كوندي اليوم الخميس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على تطوير التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين في إطار الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي. 


وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن عبد الفتاح السيسي وألفا كوندي الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي اتفقا  خلال زيارة قام بها الأخير لمصر على تطوير التنسيق الأمني بين البلدين في إطار الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قي منطقة الساحل الإفريقي.
 

وأكد ألفا كوندي  خلال زيارته لمصر التي اختتمت اليوم  حرصه على دعم العمل الإفريقي المشترك خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي وتحقيق تقدم ملموس على صعيد التطوير والإصلاح المؤسسي للاتحاد، مؤكداً أهمية تحدث القارة بصوت واحد إزاء القضايا التي تمسها، وإيجاد حلول أفريقية للمشاكل التي تواجه دولها، وعدم إفساح المجال للتدخل الأجنبي في شؤون الدول الأفريقية.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, الساحل, غينيا, مصر
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