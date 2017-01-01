اتفاق موريتاني-أردني بخصوص منطقتي نواذيبو والعقبة







وقعت سلطة منطقة نواذيبو الحرة اليوم الثلاثاء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية تعاون ثلاثية.



وستستفيد من هذه الاتفاقية إدارات الموارد البشرية والمالية، والشباك الموحد، ونظم المعلومات وجودة الأداء، بسلطة نواذيبو من التكوين في مجالات التخطيط وإعداد قياس الأداء والتخطيط المالي لتعزيز الميزانية والمعايير المحاسبية.



وتدخل هذه الاتفاقية في إطار الدعم المؤسسي لسلطة منطقة نواذيبو الحرة المقدم من طرف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمملكة الأردنية، بهدف تعزيز قدرات العاملين بسلطة منطقة نواذيبو الحرة من خلال نقل الخبرات والتكوين.



وسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية أن قدمت دعما في مجال التدريب والدراسة الميدانية لسلطة نواذيب الحرة، بغية تكوين المستفيدين من هذا المجال، حيث تم إصدار هيكل تنظيمي وإجراءات مالية خلال ذلك الدعم.



وترتبط منطقتا العقبة ونواذيب الحرتين باتفاق تعاون تم التوقيع عليه بالحروف الأولى عام 2015 بمدينة العقبة بالأردن، برعاية من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية .