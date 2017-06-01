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الخميس 1 يونيو - 19:28
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اتفاق موريتاني-اسباني بخصوص نشاط الدبلوماسيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 17:16



وزير الخارجية السباني اليوم بنواكشوط يتفقد مشروعاً للسمك
وزير الخارجية السباني اليوم بنواكشوط يتفقد مشروعاً للسمك
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وقعت موريتانيا مع اسبانيا، اليوم الخميس، بنواكشوط اتفاقاً حول النشاط المدفوع الأجر للأشخاص المكفولين من طرف الوكلاء الديبلوماسيين والقنصليين الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية.
 
ووقع الاتفاق على الجانب الموريتاني وزير الخارجية اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، وعن الجانب الإسباني وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستس الذي يؤدي زيارة عمل إلى موريتانيا تستمر ليومين.
 
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن الاتفاق الجديد يقضي بأنه يحق للأشخاص المكفولين من طرف الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين والإداريين والفنيين ممارسة أنشطة مدفوعة الأجر على تراب الدولة الأخرى.
 
كما تبادل الطرفان مذكرات شفهية حول مشروع اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من الضرائب في مجال الضريبة على الدخل.
 
واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني والتراث الثقافي المادي واللامادي.
 
وكان الوزير الإسباني قد لتقى اليوم بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تباحث معه سبل تطوير وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.
 
كما زار الوزير الاسباني عدداً من المشاريع المشتركة بين البلدين في مقدمتها مشروع لمعالجة السمك.
 


الكلمات المفتاحية : اسبانيا, تعاون, دبلوماسي, موريتانيا
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