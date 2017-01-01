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اتفاق موريتاني-جزائري لترقية التبادلات التجارية بين البلدين


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 2 ماي 2017 - 18:43



اتفاق موريتاني-جزائري لترقية التبادلات التجارية بين البلدين
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وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء في نواكشوط اتفاقية تعاون مع الجزائر تهدف إلى ترقية التبادلات التجارية والمعلومات الاقتصادية، وتنظيم البعثات التجارية بين البلدين.


وتقتضي الاتفاقية التي وقعت بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية بتنمية التجارة بين البلدين من خلال تكثيف العلاقات الاقتصادية واقتراح الإجراءات والوسائل الضرورية لترقية التبادلات التجارية ولمعلومات الاقتصادية وتنظيم البعثات التجارية والعروض.


وأكد رئيس غرفة التجارة الموريتانية محمدو ولد محمد محمود على الأهمية الكبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين موريتانيا والجزائر، مضيفا أن هذه العلاقات يدعمها العمل المغاربي المشترك، مؤكدا ضرورة قيام الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في المغرب العربي بخطوات ايجابية لتنشيط الاتحاد من خلال إقامة شراكات مغاربية تكاملية ذات منفعة متبادلة.


من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية  يوسف الغازي إن هذا التوقيع سيساهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعا رجال الأعمال الجزائريين إلى بذل المزيد من الجهود لدعم العلاقات التجارية مع الأخوة الموريتانيين لتحقيق تنمية التجارة في البلدين.



الكلمات المفتاحية : اقتصاد, الجزائر, معرض
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