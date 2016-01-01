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اتفاق موريتاني سعودي في مجال التعليم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 19:10



اتفاق موريتاني سعودي في مجال التعليم
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وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، تقضي بدعم العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وتبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة.

وتقضي المذكرة التي وقعها عن الجانب الموريتاني  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيدي ولد سالم، وعن الجانب السعودي، وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، تقضي بإعارة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا.

وسيعمل الطرفان حسب المذكرة على تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم في البلدين، وتبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، وإتاحة فرصة تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في كل من موريتانيا والسعودية.


وتشجع المذكرة على إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في مؤسسات التعليم تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما وتبادل الخبرات في هذا المجال.


ويأتي التوقيع على التفاهم الموريتاني السعودي في مجال التعليم، على هامش المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة المالية باماكو، تحت عنوان "التعليم العالي الجودة والملاءمة".



الكلمات المفتاحية : اتفاقية, السعودية, تعليم


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