اتفاق موريتاني صيني جديد في مجال الصيد البحري





وقعت موريتانيا والصين اتفاقا جديدا بشأن مصائد الأسماك يحل محل الاتفاق الساري منذ عام 1991 لتكييفه مع أهداف الاستراتيجية الجديدة والإطار القانوني.



ويشمل الاتفاق الجديد الذي وقع بالاحرف الأولي، مواد تتعلق بتجديد الأسطول الوطني، وإصدار الشهادات لنظام التفتيش الصحي لمنتجات صيد الأسماك، وإمكانية وصول منتجات الصيد إلى السوق الصينية.



وتم الاتفاق الموريتاني الصيني خلال انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للصيد، التي اختتمت في بكين أمس الثلاثاء .





وخلال أعمال اللجنة وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، ونائب وزير الزراعة الصيني يو كانكزهن، على محضر اجتماع يؤكد فيه الطرفان عزمهما على تطوير التعاون بينهما في مجال الاستزراع السمكي والبحث العلمي، وجودة المنتج والصيد القاري والتكوين.

