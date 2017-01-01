اتفاق موريتاني صيني جديد في مجال الصيد البحري

مالي: اختطاف برلماني وضابط فى تنسيقية الحركات الأزوادية

إشادة أممية بدور موريتانيا في عمليات حفظ السلام

المنطقة الحرة :أغلقنا بعض مصانع "موكا" لضررها بالمواطن

دراسة: استعمال الأسبرين بانتظام يحد من السرطان

موريتانيا: البرلمان يجيز ثلاثة قرورض تهم الطاقة والنقل والمعادن

أمريكا تحذر من خطف رعايا غربيين بالنيجر ومحيطها

موريتانيا:الوزير الأول يستقبل رئيس اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : مالي: اختطاف برلماني وضابط فى تنسيقية الحركات الأزوادية https://t.co/I6548gy7fA
الاربعاء 1 نونبر - 13:22
Sahara Media Agency : إشادة أممية بدور موريتانيا في عمليات حفظ السلام https://t.co/cjZzWSwTei
الاربعاء 1 نونبر - 11:15
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

اتفاق موريتاني صيني جديد في مجال الصيد البحري


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 1 نونبر 2017 - 16:04



اتفاق موريتاني صيني جديد في مجال الصيد البحري
مواضيع ذات صلة

 

وقعت موريتانيا والصين اتفاقا جديدا بشأن مصائد الأسماك يحل محل الاتفاق الساري منذ عام 1991 لتكييفه مع أهداف الاستراتيجية الجديدة والإطار القانوني. 

ويشمل الاتفاق الجديد الذي وقع بالاحرف الأولي، مواد تتعلق بتجديد الأسطول الوطني، وإصدار الشهادات لنظام التفتيش الصحي لمنتجات صيد الأسماك، وإمكانية وصول منتجات الصيد إلى السوق الصينية.

وتم الاتفاق الموريتاني الصيني خلال انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للصيد، التي اختتمت في بكين أمس الثلاثاء .


وخلال أعمال اللجنة وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، ونائب وزير الزراعة الصيني يو كانكزهن، على محضر اجتماع يؤكد فيه الطرفان عزمهما على تطوير التعاون بينهما في مجال الاستزراع السمكي والبحث العلمي، وجودة المنتج والصيد القاري والتكوين.



الكلمات المفتاحية : الصين, تعاون, صيد
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة