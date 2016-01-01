اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط

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اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 23 نونبر 2016 - 18:18



اتفاق موريتاني صيني لتوسعة ميناء نواكشوط
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وقعت موريتانيا والصين اليوم الأربعاء في نواكشوط، على اتفاقية تتولي بموجبها الصين توسعة وتنظيف حوض ميناء نواكشوط المستقل.

وستزيد التوسعة الجديدة الطاقة الاستيعابية للميناء، ليصبح بالإمكان أن ترسو به يوميا ست بواخر كبيرة.

كما ستشمل التوسعة، بناء سد يحمي الميناء من المؤثرات البيئية، إضافة إلى إزالة التربة ونفايات البواخر من حوض الميناء.

وجري توقيع الاتفاق بمباني وزارة التجهيز والنقل بنواكشوط، ووقع عن الجانب الموريتاني وزير التجهيز أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، وعن الجانب الصيني سفيرها المعتمد لدى موريتانيا وو دونغ.


وكانت الصين قد أنهت منذ فترة قصيرة، ترميم قصر المؤتمرات بنواكشوط، وتوسعة القصر الرئاسي، في إطار قرض من الصين لموريتانيا على شكل هبة بلغت قيمته المالية 55 مليون إيوان صيني



الكلمات المفتاحية : الصين, توسعة, ميناء


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