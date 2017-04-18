اتفاق موريتاني-كويتي بقيمة 34 مليون دولار



وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (34 مليون دولار أمريكي).



ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي 46 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالمملكة المغربية يومي 18 و19 ابريل الجاري.



وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية من موريتانيا، كما سيوفر الطاقة الكهربائية لسكان قرى ومدن بمحاذاة النهر في المناطق الجنوبية الشرقية بولايتي كيدماغا وكوركول وذلك من خلال الطاقة الكهربائية المنتجة من سدود منظمة استثمار نهر السينغال.



وتم التوقيع أيضا خلال الاجتماع على اتفاقية خاصة بترتيب تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع ) بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وشركة الكهرباء الوطنية.