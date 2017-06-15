اتفاق يسمح للسعودية باستقدام العمالة المنزلية الموريتانية





وقعت موريتانيا والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس في مدينة جدة، لاستقدام العمالة المنزلية الموريتانية إلى المملكة.





ويقضي الاتفاق الموريتاني السعودي بأن تلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية الموريتانية بموجب هذا الاتفاق، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وتلتزم بحماية حقوق العمالة المنزلية في السعودية.





في المقابل تلتزم موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا ، وألا تكون العمالة المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.





وطلبت السعودية من الحكومة الموريتانية، تحسيس العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، خــلال إقامتها في المملكة.





وتسعي الاتفاقية لتوفير طريقة عمل قانوني لتعزيز التعاون بين موريتانيا والسعودية، لحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.





وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة "كمبا با" ، وعن الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص.

