عزيز يتوجه إلى "انجاكو" لتدشين ميناء مزدوج في المنطقة

اتهامات لجنود حفظ السلام بإفريقيا الوسطي

مالي: هجوم على سجن "نونو" وتحرير كافة السجناء

اتحاد عمالي يضغط للحصول على مكاسب لعمال "اسنيم"

طلاب موريتانيا في المغرب يحتفلون بذكرى الاستقلال

مالي: تأجيل محاكمة سانوغو للمرة الثالثة

المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016

الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : عزيز يتوجه إلى "انجاكو" لتدشين ميناء مزدوج في المنطقة https://t.co/O7PBQJsIOY
الثلاثاء 6 ديسمبر - 12:20
Sahara Media Agency : اتهامات لجنود حفظ السلام بإفريقيا الوسطي https://t.co/vyXJu850jp
الثلاثاء 6 ديسمبر - 11:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اتهامات لجنود حفظ السلام بإفريقيا الوسطي


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 10:21



اتهامات لجنود حفظ السلام بإفريقيا الوسطي
مواضيع ذات صلة

اتهم تحقيق داخلي للأمم المتحدة، عددا من الجنود العاملين في قوات حفظ السلام في افريقيا الوسطي، بانتهاكات لحقوق الإنسان. 


وحدد التحقيق هوية 25 من قوات حفظ السلام البوروندية، و16 من دولة الغابون، وطالب الدولتين بإجراء مقابلات مع الجنود الذين حددت هوياتهم، والذين غادروا جميعا جمهورية أفريقيا الوسطى قبل ظهور هذه المزاعم.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 41 جنديا من الجابون وبوروندي قد تعرفت عليهن 45 ضحية محتملة في إقليم كيمو، في جمهورية أفريقيا الوسطى. 


ويتهم الجنود باعتداءات جنسية على بعض النساء من افريقيا الوسطي، بالإضافة إلى استغلال عدد من الأطفال في البلد الإفريقي.


وكانت لجنة مراجعة مستقلة، انتقدت الأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، لسوء تعاملها مع مزاعم استغلال جنسي للأطفال، على يد عناصر من قوات حفظ السلام الدولية الذين لم يكونوا تحت قيادة الأمم المتحدة . 


ولاحقت اتهامات الاستغلال الجنسي وانتهاكات لحقوق الاطفال، قوات حفظ السلام المؤلفة من 12 ألف فرد، منذ نشرها في أفريقيا الوسطى، في أبريل 2014 بهدف الفصل بين متمردي "سيليكا" المسلمين وميليشيات "آنتي- بالاكا" المسيحية.



الكلمات المفتاحية : امّم متحدة, حروب, سلام


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة