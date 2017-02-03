اجتماع أوروبي بمالطا أملا فى كبح الهجرة

وزير الرياضة يطالب بسرعة تجديد المعلب الأولمبي

منفذ هجوم اللوفر مصري قدم عبر دبي

وفاة أحد أعضاء المجلس الأعلى للعدالة ولديمقراطية

سنيم: تعيينات جديدة وهيكلة لبعض الإدارات

نشاط المتمردين بالكونجو الديمقراطية يهدد الانتخابات

تحذيرات طبية من انتشار ملاريا تقاوم العلاج

طلق ناري في متحف اللوفر يهز العاصمة الفرنسية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : اجتماع أوروبي بمالطا أملا فى كبح الهجرة https://t.co/aeoQrHeuRs
الجمعة 3 فبراير - 22:12
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اجتماع أوروبي بمالطا أملا فى كبح الهجرة https://t.co/vgjvs5kUW5اجتماع-أوروبي-بمالطا-أملا-فى-كبح-الهجر… https://t.co/gZiHlD7lKS
الجمعة 3 فبراير - 22:05
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اجتماع أوروبي بمالطا أملا فى كبح الهجرة


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 3 فبراير 2017 - 20:57



اجتماع أوروبي بمالطا أملا فى كبح الهجرة
مواضيع ذات صلة

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا اليوم الجمعة لإقرار خطط يأملون أن تستبق موجة جديدة من المهاجرين الذين سيبحرون من أفريقيا إلى إيطاليا في فصل الربيع المقبل.

وستطرح المخاطر التي يواجهها الناس في المياه حول مالطا بعد عبورهم الصحراء الكبرى عندما يجدد الزعماء تعهدهم بمساعدة الأفارقة على تحسين معيشتهم دون ترك أوطانهم.
 
وقال دونالد توسك رئيس القمة الأوروبية "هذا هو السبيل الوحيد لمنع الناس من الموت في الصحراء والبحر... السبيل الوحيد للسيطرة على الهجرة في أوروبا."
 
وتحضر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاجتماع رغم عزمها بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الشهر المقبل مما يعيد التذكير بأن بريطانيا مانح كبير للمساعدات لأفريقيا وأن بروكسل ستواصل التعاون مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وستحظى ماي أيضا بفرصة لإبلاغ نظرائها البالغ عددهم 27 بزيارتها للولايات المتحدة ولقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
وكان اتفاق أوروبي مع تركيا العام الماضي أوقف تدفق للاجئين، أدى لوصول مليون مهاجر لألمانيا عبر اليونان. 
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, أورويا, هجرة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة