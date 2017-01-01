اجتماع تحضيري لقمة دول استثمار نهر السنغال



ترأس وزير الطاقة والنفط والمعادن محمد ولد عبد الفتاح اليوم الإثنين بالعاصمة الغينية كوناكري اجتماعا لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال تمهيدا للمؤتمر السابع عشر لرؤساء دول وحكومات المنظمة .



ويعد الاجتماع الذي يدوم يومين تحضيريا للمؤتمر السابع عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال المقرر يوم الأربعاء 17 من الشهر الجارى.



ويعكف الاجتماع على دراسة التقرير وبرنامج النشاطات الذى تم إعداده من طرف مختلف هياكل المنظمة، إضافة إلى عدة أمور ذات أولوية تتعلق بحكامة المنظمة ومشاريعها التى ستتم دراستها.



كشف ولد عبد الفتاح خلال افتتاح الاجتماع عن مشاريع وصفها بالكبيرة سيتم إطلاقها كمنشأة كوكوتنبا التى ستقودها إحدى شركات المنظمة، مثمنا احترام الدول المعنية للتزاماتها الهادفة إلى استمرارية المنظمة.



وأبرز الوزير أن منظمة استثمار نهر السينغال تعد اليوم مثالا يحتذى، مشيرا إلى أنها منظمة مندمجة تجمع عدة دول لها مشاريع مشتركة، تنعكس بصورة إيجابية على سكان الدول الأعضاء.

