اجتماع تحضيري للوزراء أعضاء المدرسة متعددة الجنسيات



بدأت اليوم الاثنين بانواكشوط أشغال الدورة العادية ال38لمجلس إدارة المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات.



ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات لدول الأعضاء في المدرسة والذي سيعقد الأربعاء بانواكشوط التى تترأس مجلس الوزراء حاليا .



و أكد الامين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال محمد ولد هيبه أن موربتانيا فخورة ببعدها الافريقي وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والاندماج بين كافة بلدان القارة.



وأضاف ولد هيبة أن موريتانيا عملت خلال توليها رئاسة إدارة المدرسة على تنمية وتطوير المدرسة من خلال تحديث نصوصها القانونية واستكمال كافة آليات حسن الحكامة.



وأشار إلى أن المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصلات تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين البلدان في قطاع بالغ الاهمية كقطاع تقنيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أنه تم افتتاح فروع هذه المدرسة في موريتانيا واستقطب الشباب الراغبين في التكوين المهني في هذا القطاع.



من جهته، أكد رئيس المجلس الاداري للمدرسة مالم قربا عبدول أن المأمورية الحالية تميزت ببداية تنفيذ الخطة الاستراتيجية ل 2015- 2019 القاضية بتعزيز الانجازات الهامة للمدرسة، ومن ضمنها الانتقال الى النظام ل, م, د بواسطة إنشاء شعب تكوين ناتجة عن قرارات المجلس العلمي والتربوي ل يونيو 2014



و تأسست المدرسة 1981 من طرف سبع دول هي: موريتانيا والسينغال وبنين وبوركينافاسو وغينيا الاستوائية ومالي والنيجر وتعنى بالتكوين المستمر في قطاع الاتصالات.

