اجتماع حاسم لاتخاذ قرار بخصوص أزمة غامبيا



قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية جاربا شيهو، اليوم الجمعة، إن قادة غرب أفريقيا سيتخذون "قرارا هاما" بشأن الأزمة السياسية في غامبيا خلال اجتماعهم بغانا غدا السبت.



وأضاف المتحدث باسم كبير وسطاء الأزمة الغامبية الرئيس النيجيري محمد بخاري، أنه من المتوقع أن يشهد "الاجتماع الحيوي" قرارا هاما بشأن غامبيا التي تعيش أزمة بسبب عدم اعتراف الرئيس يحي جامي بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أكدت خلال الشهر الماضي أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان احترام نتيجة الانتخابات التي أجريت في الأول من ديسمبر بغامبيا وأعلن بعدها الرئيس جامى أنه لن يتنحى عن السلطة بعد إعلان هزيمته أمام منافسه أداما بارو.



وتحدثت مصادر من "إيكواس" عن احتمال اللجوء لخيار عملية عسكرية في غامبيا من أجل إزاحة يحيى جامي عن السلطة التي ظل فيها منذ 22 عاماً.

