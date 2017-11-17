اجتماع عربي طارئ يبحث التصدى لسياسة إيران فى المنطقة



يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة اليوم الأحد لبحث سبل مواجهة تدخل إيران وحلفائها فى الشؤون العربية الداخلية.



وينعقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بطلب من السعودية وبتأييد من دولة الإمارات والبحرين والكويت لبحث وسائل مواجهة التدخل الإيراني.



وكشفت مصادر دبلوماسية، عن عزم الجامعة تكليف المجموعة العربية في مجلس الأمن، بتقديم شكوى ضد إيران ردا على" انتهاكاتها المستمرة ودعمها للإرهاب".



وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأسبوع الماضي إن الإجراءات التي تتخذها المملكة في الشرق الأوسط تأتي ردا على ما وصفه بسلوك إيران العدائي.



وتتهم السعودية حزب الله بلعب دور في إطلاق صاروخ على الرياض من اليمن. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن تزويد إيران للمقاتلين الحوثيين في اليمن بالصواريخ يمثل "عدوانا عسكريا مباشرا".



وتدور الحرب في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية وحلفائها وبين جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتنفي إيران اتهامات بأنها توفر إمدادات للمقاتلين الحوثيين.

