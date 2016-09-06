اجتماع لبدء إعادة الإعمار في بلدية عين أهل الطايع

عقدت السلطات الإدارية في ولاية آدرار اليوم الثلاثاء في بلدية عين أهل الطايع اجتماعا لوضع مخطط للقطع الأرضية التي سيعاد اعمارها لصالح الأسر التي تضررت من الفيضانات الأخيرة.

ويشمل المخطط، الذي يتم إعداده من طرف بعثة من وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي برئاسة المدير المساعد للاسكان بالوزارة المجتبى ولد السالك ، مائة قطعة أرضية لصالح مائة اسرة متضررة على مساحة ارضية تبلغ هكتارين.

وحضر الاجتماع المندوب الجهوي للاسكان والعمران والاستصلاح التربي الحسن ولد أوبك وعمدة البلدية خاله ولد أعلي سالم والسلطات الأمنية بالولاية٠

وكانت السيول والأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية آدرار قبل أسبوعين قد خلفت خسائر مادية معتبرة وتركت عددا كبيرا من الأسر في بدية عين أهل الطايع دون مأوى، وهو ما استدعي تدخل السلطات العليا للبلد من أجل بحث إغاثة السكان وبدء جهود إعادة الإعمار٠