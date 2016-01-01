اجتماع مجلس الوزراء بعد عودة الرئيس من زيارة " تكانت"



اجتمع مجلس الوزراء زوال اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية .

وأنهي ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، زيارته لولاية تكانت، وسط البلاد، وهي الزيارة التي بدأها الاثنين الماضي، دشن خلالها مشاريع واطلع على أخرى قيد التنفيذ.



ودشن الرئيس الموريتاني خلال الزيارة بعض المشاريع التنموية في تكانت منها ما تعلق بالكهرباء والطرق، والواحات، والزراعة، ومشروع عصرنة انبيكة.



وزار بعض المدارس والمراكز الصحية، بالإضافة إلى بعض المعالم التاريخية، كما عقد اجتماعات مع أطر ووجهاء الولاية.