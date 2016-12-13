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اجتماع مغاربي بنواكشوط حول الحماية المدنية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 16:41



اجتماع مغاربي بنواكشوط حول الحماية المدنية
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بدأ اليوم الثلاثاء في نواكشوط الاجتماع الثالث لفريق العمل المغاربي المكلف بالحماية المدنية، بمشاركة وفود من مختلف دول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، إضافة إلى موريتانيا).

ويهدف اللقاء -بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء- إلى تمكين المؤسسات المعنية بالحماية المدنية في دول المغرب العربي من تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات حول آخر المستجدات في مجالات تدخل أجهزة الحماية المدنية وتبادل التجارب، مع مراجعة مشروع اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية السيد بابه ولد بوميس إن لقاء نواكشوط الذي يدوم يومين سيشكل إسهاما في إطار تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الدول المغاربية للنهوض بقطاع الحماية المدنية "الحساس" الذي يشكل تطويره بشريا ولوجستيا لبنة هامة تنضاف للصرح المغربي "الذي نعكف على تشييده طبقا لإرادة قادة بلداننا" بحسب تعبير الأمين العام لوزارة الداخلية .

وقالت مدير الشؤون السياسية والديوان بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بسمة السوداني بالحاج إن اجتماع نواكشوط يوفر فرصة ثمينة لتبادل التجارب والخبرات في مجال من أهم المجالات، وهو موضوع الحماية المدنية ودراسة سبل توطيد وتطوير التعاون المغاربي القائم في هذا المجال.

وأضافت بسمة السوداني بالحاج أن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ستظل سندا وعونا للجميع في كل ما من شأنه إنجاح وتحقيق أهداف الاتحاد.


الكلمات المفتاحية : اجتماع, المغرب, حماية مدنية


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