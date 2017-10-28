اجتماع موريتاني-صيني لتسهيل دخول المنتجات البحرية للصين





توجه وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة فجر اليوم السبت إلى الصين لترؤس الجانب الموريتاني من اشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للصيد بالعاصمة ابيكين يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الجاري.



وستبحث هذه اللجنة سبل تسهيل ولوج المنتجات البحرية الموريتانية للسوق الصيني الكبير ، وسبل تعزيز التعاون في مجال الصيد خاصة تجديد الأسطول الموريتاني وتشجيع المستثمرين الصينيين على الإستثمار في موريتانيا، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء .



و سيتم خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال التفتيش الصحي للموارد السمكية والبحث العلمي واستزراع الأسماك.



وأصبح السوق الصيني فى الآونة الأخيرة قبلة للمنتجات البحرية الموريتانية وفي هذا الشأن تسعى اللجنة المشتركة إلى تسهيل هذه العملية بما في ذلك الرسوم الجمركية، حسب ما أوردته الوكالة الرسمية.