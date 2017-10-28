اجتماع موريتاني-صيني لتسهيل دخول المنتجات البحرية للصين

ليبيا: العثور على عشرات الجثث قرب "بنغازي"

انفوغرافيك: عودة ملف المسيء إلى الواجهة

كينيا: إصابات وأجواء متوترة غداة فرز النتائج

اسبانيا: رئيس الوزراء يقيل رئيس اقليم "كاتلونيا" وحكومته

موريتانيا: المستقلون يتنازلون عن رئاسة "المنتدى" للقطب السياسي

موريتانيا: 35 جراراً ومعدات لإنعاش قطاع الزراعة

وزير الدفاع: الدرك يضمن الأمن داخل وخارج موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : اجتماع موريتاني-صيني لتسهيل دخول المنتجات البحرية للصين https://t.co/xA67kvVpfj
السبت 28 أكتوبر - 19:20
Sahara Media Agency : انفوغرافيك: عودة ملف المسيء إلى الواجهة https://t.co/npo0B5ko7b
السبت 28 أكتوبر - 14:24
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

اجتماع موريتاني-صيني لتسهيل دخول المنتجات البحرية للصين


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 28 أكتوبر 2017 - 17:13



اجتماع موريتاني-صيني لتسهيل دخول المنتجات البحرية للصين
مواضيع ذات صلة

 
توجه وزير الصيد والاقتصاد البحري  الناني ولد اشروقة  فجر اليوم السبت إلى الصين لترؤس الجانب الموريتاني من اشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للصيد بالعاصمة ابيكين يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
 
وستبحث هذه اللجنة سبل تسهيل ولوج المنتجات البحرية الموريتانية للسوق الصيني الكبير ، وسبل تعزيز التعاون في مجال الصيد خاصة تجديد الأسطول الموريتاني وتشجيع المستثمرين الصينيين على الإستثمار في موريتانيا، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء .

و سيتم خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال التفتيش الصحي للموارد السمكية والبحث العلمي واستزراع الأسماك.
 
وأصبح السوق الصيني فى الآونة الأخيرة  قبلة للمنتجات البحرية الموريتانية وفي هذا الشأن تسعى اللجنة المشتركة إلى تسهيل هذه العملية بما في ذلك الرسوم الجمركية، حسب ما أوردته الوكالة الرسمية.


الكلمات المفتاحية : الصيد ., الصين, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة