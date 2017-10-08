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اجتماع وزاري تحضيراً لاحتفالات عيد الاستقلال


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 8 أكتوبر 2017 - 09:44



اجتماع وزاري تحضيراً لاحتفالات عيد الاستقلال
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انعقد اجتماع وزاري هو الأول من نوعه في مدينة كيهيدي، جنوبي موريتانيا، يوم أمس السبت، خُصص لمناقشة التحضيرات الأخيرة لاحتفالات عيد الاستقلال الوطني التي ستجري هذا العام في كيهيدي.
 
الاجتماع الوزاري ترأسه الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وحضره عدد من أعضاء الحكومة، وانعقد في قاعة الاجتماعات بمدينة كيهيدي، عاصمة ولاية كَوركَول.
 
وبحسب ما أعلن عنه فإن الاجتماع الوزاري خصص لتدارس الآليات الكفيلة بإنجاح الاحتفالات التي ستجري لأول مرة في مدينة كيهيدي.
 
ويأتي هذا الاجتماع بعد عمليات تفقد قام بها الوزير الأول الموريتاني لعدد من المشاريع في المنطقة، على غرار الطريق الرابط بين كيهيدي ومقامه، وخط تزويد المنطقة الواقعة بين كيهيدي وبوكَي بالكهرباء، وبرنامج عصرنة مدينة كيهيدي.
 
وكانت الحكومة قد اعتمدت استراتيجية لتنظيم احتفالات عيد الاستقلال الوطني خارج العاصمة نواكشوط، وقد بدأت في مدينة نواذيبو ثم أطار، وهذه السنة تنظم في مدينة كيهيدي.
 


الكلمات المفتاحية : احتفال, استقلال, حكومة, كيهيدي
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