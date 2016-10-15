اجتماع يضم مسعود ووفدا من المعارضة المحاورة



أفادت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" اليوم السبت أن وفدا من المعارضة المشاركة فى الحوار يجتمع حاليا مع زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.



وأكدت المصادر التى فضلت حجب هويتها أن الوفد يبحث مع مسعود أسباب تعليق حزبه المشاركة جلسات الحوار الجارى بين الحكومة وبعض المعارضة بقصر المؤتمرات.



الإجتماع وفقا للمصادر ذاتها يبحث شروط زعيم حزب التحالف للعودة إلى جلسات الحوار الذى أطلقته الحكومة نهاية الشهر الماضي، وقاطعه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، وحزب التكتل، وإيناد.



وانسحب ممثلو حزب التحالف الشعبي التقدمي من جلسات الحوار اليوم السبت ،احتجاجا على تصريحات الناطق باسم الحكومة الأخيرة حول الدستور .

