اجتماع يضم ممثلين للأطراف المشاركة فى الحوار بقصر المؤتمرات



أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا " أن اجتماعا يضم ممثلين عن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، بدأ مساء اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات ولا يزال متواصلا ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحوار المقرر انعقاده زوال غد الخميس .



وحسب المصادر فان الإجتماع يضم ممثلا عن كل من حزب التحالف الشعبي التقدمي ، وحزب الوئام و كتلة الوفاق الوطني، و كتلة المواطنة، و أحزاب الأغلبية، بالإضافة لممثل عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية .



ووفقا للمصادر الخاصة فإن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي اتفقت على افتتاحه يوم غد الخميس، في قصر المؤتمرات بنواكشوط، و ستبدأ عند الساعة الثالثة ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.





وأشارت هذه المصادر إلى أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هذه الجلسة، معلناً انطلاق الحوار السياسي الذي استغرق التحضير له عدة أشهر.



وحتى الآن يقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هذا الحوار، ويضم المنتدى في صفوفه أحزاباً سياسية وهيئات من المجتمع المدني ونقابات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.



كما أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض رفضه للدخول في أي حوار سياسي مع النظام قبل تطبيق الممهدات التي طرحها المنتدى العام الماضي، وقد تسبب هذا الموقف في انشقاق عدد من قيادات الحزب.







من جهة أخرى تشارك في الحوار عدة كتل سياسية في مقدمتها ائتلاف أحزاب الأغلبية، بالإضافة إلى كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي وكتلة الوفاق الوطني، وهيئات من المجتمع المدني ونقابات عمالية.

