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اجمالي المخصصات المالية للاستثمارات في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 25 ديسمبر 2016 - 18:06



اجمالي المخصصات المالية للاستثمارات في موريتانيا
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بلغ إجمالي التمويلات الموافق عليها لموريتانيا من قبل شركائها في التنمية إلى مبلغ 142 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 92ر54% من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار.

و حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية، حول مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017  فإن الهبات الموجهة للمشاريع والقروض بشروط ميسرة والتمويل الذاتي بلغ نسبة 27ر66 % من إجمالي الاستثمارات المبرمجة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 .الذي يمتاز بأنه يشكل أول سنة كاملة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك .

ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بمبلغ يزيد على 85 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر33% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

كما يستحوذ قطاع التنمية الصناعية، على أكثر من 55 مليار أوقية، وهو ما يعادل 49ر21% من مجمل الاستثمارات المدعمة لسنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10ر41% مقارنة مع السنة المالية 2016.

ويخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات أكثر من 33 مليار أوقية وهو ما يعادل 71ر12% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2017 من ضمنها أكثر من 20 مليار من الموارد الذاتية للدولة والباقي من تمويلات خارجية.


الكلمات المفتاحية : استثمارات, ايرادات, مالية


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