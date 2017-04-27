احتجاجات أمام القصر تطالب بوقف تشييد بتكانت



احتج العشرات من سكان تجكجة، وسط موريتانيا، اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي على قرار تشييد سد "احنيكات بغداده" في أعالي وادي إزيف، بولاية تكانت.



وقال المتحتجون إن بناء هذا السد، هو بمثابة موت لساكنة الوادي ويعرض نخليها الذي يعتبر عجلة الاقتصاد في البلدة للموت، مشيرين إلى أنه يهدد السلم الاجتماعي والسكينة لبلدة عظم "الجور" و"الحيف".



وأكد المتظاهرون أنهم يتطلعون إلى قرار حاسم من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لوقف هذا المشروع الذي يعتبرونه جائرا في حقهم، وفق تعبيرهم.



وردد المحتجون هتافات تطالب بالوقف الفوري لهذا المشروع، كما رفعوا لافتات وشعارات تناشد السلطات بوقف الأشغال في المشروع.