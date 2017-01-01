احتجاجات عنيفة في عدة أحياء بنواكشوط (صور)



شهدت عدة مناطق من العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، احتجاجات عنيفة أضرمت فيها النيران ورددت شعارات مناهضة لقانون السير الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم أمس.



وكانت الاحتجاجات قوية في منطقة "تنسويلم"، شرقي العاصمة نواكشوط، حيث شارك فيها شبان غاضبون وسكان محليون، أضرموا النيران في إطارات السيارات عند بعض ملتقيات الطرق.



وحسب مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة فإن دوريات من الشرطة حضرت إلى عين المكان، وقامت بعدة مطاردات مع المتظاهرين، بعد قيام بعضهم برمي سيارات الأجرة التي ترفض الإضراب بالحجارة.



وقام المتظاهرون بإشعال النار في أكياس القمامة والإطارات عند ملتقى "الرابع والعشرين"، مطالبين بإلغاء قانون السير الذي وصفوه بالمجحف.



ويشهد الشارع الموريتاني منذ أمس احتجاجات قوية، بعد شروع السلطات في تطبيق قانون السير الجديد، الذي يفرض عقوبات مشددة على السيارات.

