احتجاجات عنيفة في نواكشوط ضد قانون السير (صور)



تداول الناشطون الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة نواكشوط، اليوم الاثنين، بسبب قانون السير الجديد الذي يفرض غرامات على بعض المخالفات.



وقد أحرق المحتجون إطارات السيارات على بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، فيما ألحق المحتجون بعض الإضرار بعدد من السيارات.



وكان سائقو سيارات الأجرة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل اليوم بسبب القانون الجديد، وتسببوا في شل الحركة بنسبة كبيرة في العاصمة.



وحظي احتجاج الناقلين بتعاطف كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتقد الكثير من الموريتانيين قانون السير الجديد واعتبروه وسيلة للجباية.



من جهة أخرى تؤكد السلطات الموريتانية أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من حوادث السير، ودفع المواطنين إلى الالتزام بالنظام واحترام إشارات المرور.



ويفرض القانون الجديد غرامات متفاوتة على جميع المخالفات، وتتراوح هذه الغرامات ما بين 6 آلاف و20 ألف أوقية.

