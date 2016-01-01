احتجاجات في بلدية "انبيكة" بعد نقل أساتذة من ثانوية المدينة





أغلق عدد سكان بلدية "انبيكة" التابعة لمقاطعة المجرية بولاية تكانت، صباح اليوم الجمعة الطريق الرئيسي الرابط بين البلدية ومدينة تجكجة عاصمة الولاية، احتجاجا على تحويل أستاذين من ثانوية المدينة إلى قرية أشرم ببلدية السدود التابعة لمقاطعة المجرية، واستبدالهما بمعلّمين جديدين.





ويطالب المحتجون الذين يتشكل غالبيتهم من تلاميذ الثانوية، إضافة إلى بعض الأهالي، بالتراجع عن قرار تحويل الأستاذين من ثانوية المدينة.





وكانت الاحتجاجات قد انطلت في بلدية "انبيكة" يوم أمس، واقتصرت على تجمهر السكان المحليين أمام بعض المقرات الحكومية، ليتم تصعيدها صباح اليوم، بعد إغلاق المتظاهرين للطريق الرئيسي الرابط بين ولاية تكانت وطريق الأمل.





يذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيصل الأسبوع المقبل إلى ولاية تكانت في زيارة تستمر لعدة أيام.