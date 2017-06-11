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احتجاز سفن صينية فى السنغال لصيدها "غير القانوني"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 11 يونيو 2017 - 10:26



احتجاز سفن صينية فى السنغال لصيدها "غير القانوني"
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أعلنت البحرية السنغالية أمس السبت أن السلطات احتجزت سبع سفن صيد صينية بسبب صيدها بشكل غير قانوني في مياهها.

 واعترض زورق دورية سنغالي السفن قبالة ساحل منطقة "كازامانس" الواقعة بجنوب السنغال يوم الجمعة وذلك حسب تصريح  لقائد الدورية الكابتن البحري كريم مارا لوسائل الإعلام.
 
وقال مارا إن "سفن الصيد ضبطت وهي ترتكب انتهاكا صارخا للصيد دون إذن في المياه السنغالية".

وأوضح مارا أن صيادين صينيين بالإضافة إلى موظفين من غينيا بيساو وغينيا كانوا على ظهر السفن.
 
وتمتلك منطقة غرب أفريقيا بعضا من أغنى مصايد للأسماك في العالم ولكن سفن الصيد الصناعية التي يعمل بعضها بشكل غير قانوني تستنزف بشكل سريع تلك المصايد.


الكلمات المفتاحية : السنغال, الصيد, الصين, بحارة
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