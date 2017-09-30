احذروا "العطر القاتل" الذي أثار الرعب في مصر



سادت حالة من الذعر بين المصريين، بعد توجيه وزارة التموين، تحذيرا من استخدام نوع جديد من العطور، انتشر مؤخرا في الصيدليات والمحال، يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه.



ووجھت الوزارة، مديريات التموين في المحافظات، بشن حملات مكثفة لمصادرة عطر يحمل اسم "ريلاكس" من الأسواق، وإرسال عينات منه إلى معامل التحاليل المختصة.



ومنعت الوزارة المواطنين من استعماله، فيما تقرر تنفيذ حملات مكثفة على معظم محال الھدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن العطر القاتل.



وجاءت التحذيرات، بعد إعلان وزارة الدفاع الجزائرية، عن اكتشافھا انتشار العطر القاتل في عدد من الدول العربية، في مقدمتھا مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.



وأكدت أن التحاليل الكيماوية أجريت على العطر، وأثبتت أنه سام، وأن أعراضه لا تظھر مباشرة بعد استعماله، وله مفعول متأخر قد يمتد من 3 إلى 4 أيام، بعد رشه على جسم الإنسان بحيث يؤدي إلى الوفاة.

