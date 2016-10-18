احذر.. السكر والمحليات الصناعية تؤثرا سلبا على الخصوبة

مرصد حقوقي يطالب بمحاسبة من سلم ولد صلاحي لأمريكا

موريتانيا: لقاءات سرية لتمرير مأمورية الرئيس "الثالثة"

انفوغرافيك: الحوار الوطني على الواتساب

بالفيديو.. اللحظات الأولى لولد صلّاحي مع أسرته

موريتانيا: فرع جديد لمكافحة المخدرات جنوبي البلاد

مدير أمن الدولة يوصل ولد صلّاحي إلى أسرته

ولد صلاحي في أول تصريح يثني على الرئيس والشعب

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : احذر.. السكر والمحليات الصناعية تؤثرا سلبا على الخصوبة https://t.co/KggUFuzVPs
الثلاثاء 18 أكتوبر - 13:11
Sahara Media Agency : مرصد حقوقي يطالب بمحاسبة من سلم ولد صلاحي لأمريكا https://t.co/sGO8xLWvF4
الثلاثاء 18 أكتوبر - 13:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

احذر.. السكر والمحليات الصناعية تؤثرا سلبا على الخصوبة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 - 10:12



احذر.. السكر والمحليات الصناعية تؤثرا سلبا على الخصوبة

كشفت  دراسة طبية حديثة  أن السكر يؤثر سلباً على الخصوبة لدى النساء، ويقلل من فرص الحمل لديهن، كما أن مواد التحلية الصناعية، التي يتم استخدامها في صناعة المشروبات الغازية الخالية من السكر (الدايت) تعتبر أسوأ حالاً من السكر الطبيعي، وأكثر تأثيراً على الخصوبة وتقلل أكثر من فرص الحمل لدى النساء.

وبحسب الدراسة التي نشرتها "التايمز" البريطانية حذرت من مواد تحلية الصناعية فإنها تؤثر على البويضات لدى النساء وتقلل من الخصوبة،فإن الأطباء يوصون بالتقليل منها بالنسبة للسيدات الراغبات بالحمل.
 
وقام أطباء في "ساو باولو" في البرازيل بدراسة عادات الشرب لدى 524 سيدة يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي من أجل تحفيزهن على الحمل، وتبين أن بويضات النساء اللواتي يتناولن المشروبات الخالية من السكر والمليئة بمواد التحلية الصناعية (الدايت) يواجهن صعوبة في التخصيب، كما أن بويضاتهن تتأثر سلباً، أما النساء اللاتي يتناولن السكر العادي فتتأثر البويضات لديهن أيضاً ولكن بنسبة أقل.

وأظهرت الدراسة أن فرص الحمل لدى النساء اللواتي يتناولن السكر أو المحليات أقل من الطبيعي بـ10% بحسب النتائج التي ستعرض خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لطب الإنجاب

وقال أكاديمي أميركي كبير إنه في ضوء نتائج الأبحاث فإن على النساء الراغبات في الحمل عن طريق التلقيح الصناعي التخلي عن تناول السكر ومواد التحلية.
وأشار باحثون آخرون إلى احتمال وجود آثار مشابهة للكيمياويات على خصوبة النساء اللواتي يحاولن الحمل بشكل طبيعي، مع أن الأدلة على ذلك لا تزال غير مكتملة
 
 



               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة