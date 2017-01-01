اختتام النسخة السابعة من مهرجان التمور بتكانت

اختتمت بمدينة تجكجة بولاية تكانت وسط موريتانيا، ليل الأحد/الاثنين، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان التمور والذي انطلق في السادس عشر من الشهر الجاري.



وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقات القرآن و الشعر، كما تم تكريم المزارعين المشاركين في معرض التمور بعشر جوائز لأصحاب أفضل عرض.



وفي كلمة لها بالمناسبة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة منت التقي إن هذا المهرجان سيساهم في تطوير انتاج التمور في موريتانيا، كما أنه يشكل فرصة لتبادل الأفكار لصالح الولايات الحاضنة لهذا المنتج.



وثمنت منت التقي دور الاتحاد الأروبي والمانيا اللذين أشرفا على هذه النسخة بحضور سفيريهما لفعاليات هذه النسخة، معبرة عن شكرها للمشاركين في هذه النسخة.



السهرة الختامية تميزت بعروض غنائية أنعشتها فرق غنائية وموسيقية، وتم إلقاء قصائد شعرية.